La Smart Battery Case fonctionne également avec l’iPhone X

La confirmation vient d’un test effectué par Rene Ritchie de iMore, qui a testé la nouvelle Smart Battery Case dédié à l’iPhone XS sur un iPhone X.

En fait, Apple indique clairement que la Smart Battery Case n’est pas compatible avec iPhone X sur son site d’assistance, et pourtant la réalité est différente.

Au cours du test, Ritchie avertit que le message qui indique l’incompatibilité de la coque avec l’iPhone X peut apparaître mais qu’une fois fermé, il n’y a plus aucun problème (dans les cas les plus gênants, il suffit de redémarrer le smartphone). Bien entendu, le microphone et le haut-parleur ne sont pas alignés – cela pourrait être l’une des raisons du choix d’Apple – et cela pourrait créer des problèmes d’audio, entrant et sortant.

Bien entendu, le choix appartient ensuite à l’utilisateur final mais, techniquement, la nouvelle coque batterie d’Apple fonctionne également avec l’iPhone X.