Westworld retiré de l’App Store après les accusations de Bethesda

C’est en juin que Westworld, le jeu mobile de Warner Bros et HBO, a fait son apparition sur l’App Store. Malheureusement, après quelques jours, une lourde accusation de plagiat a frappé ce titre, qui a maintenant été retiré de l’App Store.

Selon Bethesda, la société qui a créé le jeu Fallout Shelter, Westworld était une copie conforme de l’original, présentant trop de similitudes non seulement en ce qui concerne le design et les illustrations, mais aussi dans le code lui-même, y compris les bugs. L’affaire a ensuite été réglée par un accord amiable il y a quelques semaines, avec le versement de dommages-intérêts à Bethesda.

Cependant, depuis hier, le jeu Westworld a été supprimé de l’App Store iOS et du Google Play Store. Le compte Twitter @WestworldMobile a publié une déclaration annonçant que le jeu avait été supprimé de l’App Store iOS et du Google Play Store à compter du 15 janvier 2019. Cela signifie que les joueurs ne pourront plus effectuer d’achats intégrés à l’application. De plus, le 16 avril 2019, l’application sera officiellement fermée et ne sera plus prise en charge par les développeurs.

Les utilisateurs de Twitter ont déjà demandé des remboursements potentiels pour les achats intégrés effectués jusqu’à présent dans le jeu, mais la société n’a fait aucune déclaration à ce jour.