Le showrunner Jason Katims quitte Universal TV pour Apple

Le producteur, diffuseur et scénariste bien connu, Jason Katims, a quitté Universal TV et a signé un contrat pluriannuel avec Apple, comme le rapporte The Hollywood Reporter.

Avec une offre exclusive qui débutera l’été prochain, Katims créera un contenu original pour la plate-forme de streaming vidéo d’Apple en utilisant sa marque True Jack Productions.

Au cours des dernières années, Katims a été responsable de plusieurs émissions télévisées prestigieuses telles que « Parenthood », « Friday Night Lights », « Roswell », « Rise » et « About a Boy ». Le showrunner continuera à travailler sur « Away » et « Sisters », deux projets lancés avec Universal TV mais qui feront partie de l’offre exclusive d’Apple à l’avenir.

Avec ce changement, Apple confirme une nouvelle fois son intérêt pour la création d’une plate-forme de streaming vidéo de haut niveau. Rappelons qu’Apple travaille sur des dizaines de séries télévisées et d’autres projets pour alimenter son service vidéo à venir plus tard cette année.