iPhone 2019 : nouveaux détails sur les appareils photo et le connecteur USB-C

Après les nombreuses rumeurs des derniers jours concernant la conception éventuelle du futur iPhone, les premières rumeurs concernant les spécifications techniques commencent à circuler. Au cours des dernières semaines, deux rendus différents ont été proposés avec les trois capteurs arrière en commun ; la configuration avec 3 capteurs pourrait être l’apanage du modèle Max que nous verrons en septembre prochain. Steve Hemmerstoffer (alias OnLeaks) fournit de nouveaux détails sur les spécifications des capteurs arrière, dont deux respectivement de 14Mp + 10Mp et le troisième inconnu.

Rappelons-nous qu’à l’heure actuelle les iPhone XS et XS Max sont équipés d’un double capteur de 12Mp. Et il est certain qu’Apple continuera à adopter un capteur grand angle et un téléobjectif. La caméra frontale passerait des 7Mp actuels à 10Mp, ce qui augmenterait considérablement la qualité des photos et pourrait, en même temps, apporter des avantages à l’identification de visage (Face ID).

Cependant, il semblerait qu’aucun iPhone 2019 ne sera équipé d’un port USB-C, selon OnLeaks, ce qui irait à l’encontre de la tendance actuelle. Pour l’heure, il faut tenir compte que ce ne sont encore que des rumeurs qui pourraient toujours différer profondément des projets réels d’Apple.