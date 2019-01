La Smart Battery Case pour iPhone XS/Max a moins de capacité que la version précédente

La nouvelle Smart Battery Case pour iPhone XS/Max lancée hier par Apple est en mesure d’augmenter de 75% l’autonomie du smartphone, mais intègre une batterie moins puissante que le modèle précédent pour iPhone 7.

Nick Guy du site Wirecutter a déjà eu l’occasion d’essayer la nouvelle Smart Battery Case et la lecture des spécifications techniques figurant sur l’étiquette. La batterie interne a une capacité de 1 369 mAh, à la fois dans la version iPhone XS et dans l’iPhone XS Max. Le Smart Battery Case pour iPhone 7 avait une batterie 2 365 mAh, et 1 877 mAh pour le modèle iPhone 6s. À ce stade, il est probable que la version iPhone XR intègre la même batterie de 1 369 mAh.

Selon les spécifications partagées par Apple, la nouvelle batterie intelligente est en mesure d’augmenter de 75% l’autonomie de l’iPhone XS, 54% de l’iPhone XS Max et 47% celle de l’iPhone XR.

La taille globale du nouveau boîtier est similaire à celle du modèle précédent, bien que de nouveaux composants aient été intégrés pour soutenir la recharge sans fil Qi. En termes de prix, Apple facture sa nouvelle Smart Battery Case à 149 €.