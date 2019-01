Apple demande aux fournisseurs de réduire les prix des composants

Dialog Semiconductor, fabricant allemand de puces et fournisseur Apple, a annoncé que le chiffre d’affaires prévu pour le quatrième trimestre de 2018 s’élevait à environ 431 millions de dollars, mais l’avenir ne semble pas optimiste en raison de certaines des décisions stratégiques prises par Apple.

La nouvelle intervient deux semaines à peine après l’annonce par Apple d’une réduction de ses recettes de l’ordre de 9 milliards de dollars pour le premier trimestre de l’exercice 2019.

En octobre dernier, Apple a conclu un accord commercial avec Dialog Semiconductor visant à octroyer une licence d’utilisation de sa technologie de gestion de l’alimentation pour iPhone et de transfert de ses actifs technologiques pour un montant de 600 millions de dollars. Les actions de dialogue ont ainsi augmenté de 34%, leur maximum depuis 2002.

Dans le cadre de cet accord, Apple a acquis une partie des ressources du fabricant de puces anglo-allemand et de 300 personnes appartenant au secteur recherche et développement de la société, soit environ 16% des effectifs de Dialog. L’accord représente un investissement énorme pour Apple, qui s’occupera des installations de Dialog en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni, élargissant de manière significative sa recherche et son développement de puces en Europe.

Justement à cause de la rareté de l’iPhone, Apple aurait demandé aux fournisseurs de baisser leurs prix de 10%, ce qui signifierait un trimestre plutôt terrible, dans la mesure où la baisse des prix contribuerait à la baisse des prévisions de ventes.

Les actions de Dialog ont d’abord été annoncées par la projection du chiffre d’affaires d’aujourd’hui, puis ont à nouveau augmenté sur le marché allemand, selon le Financial Times.

Cependant, Dialog Semiconductor n’est pas la seule société à avoir subi le contrecoup des mauvaises ventes d’Apple. En fait, la société taïwanaise Catcher, qui réalise les châssis métalliques pour iPhone, a enregistré une baisse désastreuse de 28% de son chiffre d’affaires en décembre. Tandis que Largan Precision, le fabricant d’objectifs pour l’appareil photo de l’iPhone, affiche même une baisse des ventes de 33,86%.

Enfin, Foxconn a également connu une légère baisse de 8,27% en décembre par rapport à la même période de l’année dernière, ce que la société attribue à « une baisse relativement importante du segment de l’électronique grand public ».