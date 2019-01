YouTube : bientôt de nouveaux gestes pour l’historique des vidéos

Avec la migration toujours plus progressive des utilisateurs vers les plateformes mobiles, YouTube se concentre de plus en plus sur l’expérience utilisateur de son application, avec des modifications continues visant à améliorer la convivialité de son application.

Dans la semaine, Google présentera une série de nouveaux gestes qui devraient améliorer encore la navigation dans l’application. Comme l’a révélé TechCrunch, les nouveaux gestes amélioreront la navigation dans l’historique des vidéos, permettant à l’utilisateur d’accéder à différentes fonctions uniquement par balayage.

Par exemple, avec un balayage en avant, vous pourrez voir la prochaine vidéo recommandée. Avec un balayage en arrière, il sera possible de voir la dernière vidéo dans l’historique de visualisation de YouTube. Ce qui est intéressant, c’est que les nouveaux gestes peuvent également être utilisés avec une vidéo jouée en mode paysage ou portrait. Une nouveauté certes pas essentielle qui devrait toutefois dans la pratique accélérer et simplifier davantage l’utilisation de l’application YouTube. Évidemment, si nous venons à faire un balayage avec une vidéo en cours, il sera alors possible de reprendre la lecture où on l’a laissé.

Pour le moment, Google n’a pas communiqué de plans précis pour la sortie de cette nouvelle fonctionnalité, mais il est probable que les premiers à recevoir les nouveaux gestes seront les utilisateurs d’Android. iOS devrait ensuite suivre dans les jours suivants. Nous devons donc attendre la publication de la nouvelle mise à jour avant de pouvoir en profiter.