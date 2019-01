L’avenir d’Apple est de plus en plus dans les « Services »

Même le Wall Street Journal s’est rendu compte que quelque chose chez Apple est en train de changer et qu’entre 2019 et 2020, il y aura de nombreuses nouvelles concernant le secteur des « Services ».

Apple a un objectif, celui de générer 50 milliards de dollars par an exclusivement à partir de ses services d’ici 2020, notamment avec l’App Store, iCloud, Apple Music, iTunes, entre autres.

Comme le souligne le Wall Street Journal, le succès des services servira à remplacer les revenus matériels en baisse, en particulier pour l’iPhone. Ce sera un changement d’époque, « un peu comme demander à un tigre de changer de couleur », écrit Ben Bajarin.

Cependant, Apple a montré à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu’elle souhaitait changer de stratégie pour augmenter les revenus générés par ses Services. Si, il y a quelques années encore, certains choix semblaient impossibles, nous savons maintenant que plusieurs téléviseurs intelligents tiers intégreront AirPlay 2 et permettront d’acheter des films et des séries télévisées sur iTunes, ce qui réduira en partie l’intérêt porté à Apple TV (” en partie “parce qu’il possède son propre système d’exploitation et son propre magasin). N’oublions pas la disponibilité d’Apple Music sur Android et sur les appareils Amazon Echo.

1,4 milliard d’appareils Apple sont actifs dans le monde et seul un faible pourcentage utilise les services Apple. Cela signifie que, outre les terminaux Android pour Apple Music et les téléviseurs intelligents à venir, les produits Apple offrent déjà des marges de croissance énormes en termes de services.

Malgré le ralentissement des ventes en Chine, les revenus de l’App Store dans le pays sont en augmentation, signe que ceux qui possèdent un iPhone ou un iPad continuent de dépenser de l’argent pour acheter des applications, des jeux et du contenu intégré. Bien sûr, les récentes nouvelles de Netflix qui ne vous permettent plus d’activer un abonnement via une application iOS vont faire perdre de l’argent à Apple, mais la santé de l’App Store est plus que bonne.

En outre, il ne faut pas oublier la grande fidélité des clients à la marque Apple. Nous avons un taux de rétention de 90%, alors peut-être que les utilisateurs n’achètent pas de nouveaux iPhones, mais continuent d’utiliser d’anciens appareils Apple et ne pensent pas à passer à Android.

Le défi est difficile, mais Apple a tous les atouts pour atteindre cet objectif grâce à ses services actuels et à venir.