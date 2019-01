Voici la liste officielle des téléviseurs compatibles AirPlay 2

Lors du CES de Las Vegas, plusieurs fabricants ont annoncé officiellement le support d’AirPlay 2 par différents modèles de Smart TV déjà commercialisés et d’autres à venir.

Parmi les premiers à soutenir cette technologie, on retrouve LG, Samsung, Sony et Vizio, qu’Apple a d’ailleurs regroupé dans une nouvelle liste exhaustive publiée sur son site.

Malheureusement, les modèles antérieurs aux dates susmentionnées ne prennent pas en charge AirPlay 2, ni même HomeKit. Précisons que HomeKit sera également supporté par certaines Smart TV des mêmes constructeurs.

Dans le cas de Sony, la marque a également annoncé l’arrivée d’un téléviseur Android, la plate-forme concurrente de tvOS. Parmi les produits qui recevront cette mise à jour figurent également les écrans LCD de la série A9G OLED 4K et Z9G 8K, ainsi que tous les téléviseurs intelligents X950G.

Dans un communiqué de presse, Sony explique que l’intégration à HomeKit et AirPlay permet aux utilisateurs de prendre en charge l’audio multi-room, l’intégration de Siri et l’application iOS, et la possibilité de diffuser des contenus provenant de l’iPhone et iPad.

Sur les téléviseurs intelligents Sony compatibles avec ces deux nouvelles fonctionnalités, vous pourrez également écouter Apple Music, accéder à la bibliothèque musicale iTunes, écouter des podcasts et acheter ou louer des films et des séries télévisées sur l’iTunes Store.

Sony publiera une mise à jour du firmware dans les prochains jours.