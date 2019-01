Apple ferme le plus petit Apple Store du Japon après 13 ans

L’Apple Store “Sendai Ichibancho”, le plus petit du Japon, fermera bientôt après 13 ans de service, comme l’a annoncé la firme de Cupertino sur le site officiel japonais.

Le plus petit magasin japonais, ainsi que l’un des plus petits au monde, a ouvert ses portes le 10 décembre 2005 à Sendai, dans le quartier commerçant d’Ichibancho. Après des années de service, le magasin ne sera plus mis à jour et sera fermé définitivement le 25 janvier 2019.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple ferme définitivement un magasin au Japon. En effet, en 2016, le magasin “Apple Sapporo” a été fermé, avant de devenir un Sony Store. Très probablement, la fermeture a été déterminée par la petite taille du magasin, qui n’est plus conforme aux nouvelles normes.

Probablement qu’Apple prévoit d’ouvrir un nouvel Apple Store au Japon, au cours de l’année.