Brevet : Apple travaillerait sur des vêtements intelligents

Après le projet Jacquard de Google mis au point en collaboration avec Levi’s, Apple semble également intéressé par les tissus intelligents à appliquer aux vêtements.

Le brevet n’a été publié qu’hier, mais il porte la date de l’année 2016. Intitulé « The ornament design for a fabric », on parle d’un matériau en tissu capable d’offrir de véritables fonctions intelligentes. En tant que brevet de design, il n’y a pas beaucoup de détails techniques, mais il ressort des documents que ce tissu pourrait être utilisé aussi bien sur des vêtements que sur des accessoires spéciaux tels que les bracelets pour Apple Watch ou les étuis pour iPhone.

Ce n’est même pas le premier brevet d’Apple consacré aux tissus « intelligents », d’autant plus qu’Apple avait déjà publié quelque chose de similaire.

Les tissus intelligents peuvent contenir divers composants tels que des fibres optiques, des composants nanoélectroniques ou des colorants thermochromiques qui seraient incorporés dans des fils conducteurs ou semi-conducteurs. Le tissu intelligent serait alors capable de détecter les changements environnementaux et de réagir à la pression et au toucher.

Sur le plan pratique, il est difficile d’imaginer qu’Apple produira un vêtement intelligent, même si l’avenir pourrait révéler des surprises. Si jamais ce brevet devait être utilisé, il est plus que probable que nous le verrions intégré aux accessoires mentionnés précédemment, ou même à des appareils tels que la télécommande pour Apple TV.