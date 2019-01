Allemagne : Apple retire du marché l’iPhone 7 et l’iPhone 8 après l’injonction de Qualcomm

Suite au dépôt de garantie de 1,34 milliard de dollars de Qualcomm en Allemagne pour imposer l’injonction préliminaire à certains modèles d’iPhone, Apple a été obligée de retirer du marché allemand les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 et iPhone 8 Plus.

Hier, Qualcomm a déposé 1,34 milliard d’euros de caution pour donner l’injonction préliminaire sur certains modèles d’iPhone en Allemagne, après qu’un tribunal allemand eut statué qu’Apple avait violé les brevets de Qualcomm sur certaines technologies. économie d’énergie utilisée dans certains modèles d’iPhone. Le juge a notamment jugé que les iPhones associant des puces Intel et Qorvo Inc enfreignaient l’un des brevets de Qualcomm pour le suivi d’une fonctionnalité permettant aux téléphones mobiles d’économiser de l’énergie lors de l’envoi et de la réception signaux sans fil.

Avec le dépôt de garantie envoyé hier par Qualcomm, l’injonction préliminaire est devenue définitive et aujourd’hui, Apple a été contraint de retirer tous les iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 et iPhone 8 Plus de ses magasins Apple physiques et en ligne. Seuls certains détaillants tiers vendent encore ces modèles en Allemagne.

Les quatre modèles ne sont plus disponibles en Allemagne jusqu’à nouvel ordre. Le brevet ne concerne pas les iPhone XS, XS Max et XR, qui restent donc en vente.

Le dépôt de 1,34 milliard effectué par Qualcomm sera facturé en fonction du coût des ventes perdues si Apple gagne en appel. Dans une déclaration récente, Apple a déclaré que ce verdict constituait une autre “tentative désespérée” de Qualcomm pour détourner l’attention des “vrais problèmes” entre les deux sociétés.

Entre-temps, même en Chine, une association de consommateurs a demandé que soit respectée le blocage des ventes de certains iPhones imposé par un juge local sur une proposition de Qualcomm. Dans ce cas, tous les iPhone 6s de l’iPhone X sont en jeu. Pour le moment, Apple n’a pas cessé de vendre les appareils en Chine. L’association affirme qu’Apple ne respecte pas la volonté des tribunaux chinois.