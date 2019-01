Le gestionnaire de l’infrastructure iCloud quitte Apple

Patrick Gates, directeur principal de l’ingénierie chez Apple pour iCloud, FaceTime et iMessage, a quitté l’entreprise pour travailler sur une startup appelée Humane.

Gates travaille chez Apple depuis 14 ans et depuis 2017, après avoir succédé à Eric Billingsly, il a dirigé les équipes responsables des infrastructures iCloud, iMessage et FaceTime.

La startup avec laquelle il collaborera s’appelle Humane laquelle a été créée par les anciens employés Apple Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno. Chaudhri est connu pour être l’un des principaux concepteurs de l’interface du premier iPhone et avoir travaillé chez Apple pendant plus de 20 ans.

Humane travaille sur une technologie innovante encore mystérieuse, mais qui vise à rendre la technologie plus « familière, naturelle et humaine » dans le but de guider la prochaine étape entre l’homme et la technologie de l’information.