Apple annonce un nouveau record pour l’App Store

Apple a annoncé avoir atteint un nouveau record sur l’App Store pendant les vacances de Noël: entre la veille de Noël et le nouvel an, 1,22 milliard de dollars ont été dépensés en applications et jeux iOS.

Si 1,22 milliard de dollars ont été dépensés au cours de ces neuf jours, les utilisateurs ont dépensé 322 millions de dollars sur l’App Store et les achats intégrés uniquement à la veille du nouvel an. C’est un record absolu en un seul jour, puisqu’il s’est écoulé l’année 2018 qui s’est arrêtée à 300 millions de dollars.

Pour l’occasion, Phil Schiller a déclaré que : « L’App Store a connu une période record pour Noël. La semaine de vacances a été notre plus grande semaine à ce jour avec plus de 1,22 milliard de dollars dépensés pour des applications et des jeux, et le Nouvel An a établi un nouveau record de plus de 322 millions de dollars en un jour. »

Apple rapporte que les revenus des services ont considérablement augmenté et que tous les records précédents ont également été dépassés dans ce secteur.

Les titres les plus téléchargés pendant les vacances de Noël ont été Fortnite et PUGB, suivis de Brawl Stars, Asphalt 9 et Monster Strike.