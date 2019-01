🔥Dernier jour : offres B&YOU 40 Go à 9,99€/mois et B&YOU 60 Go à 14,99€/mois !

C’est aujourd’hui le dernier jour pour profiter des deux offres exclusives de Bouygues Telecom sur ses forfaits B&YOU de 40 Go à 9,99€/mois et B&YOU 60 Go à 14,99€/mois !

Ces deux offres disposent des appels, SMS/MMS illimités, et de 4 Go ou 6 Go utilisables en Europe/DOM. Les deux sont valables jusqu’au 2 janvier prochain inclus. C’est le moment de profiter de ce genre de forfait qui ne se présentent pas souvent.

Mentions légales :



Offre valable jusqu’au 02/01/2019 inclus pour l’ouverture d’une nouvelle ligne (limitée à une par foyer) en boutique et sur bouyguestelecom.fr

Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé entre 2 individus. Appels et SMS depuis et vers la France métropolitaine/DOM. Appels et SMS depuis Europe/DOM vers la France métropolitaine/Europe/DOM. 30Go en France métropolitaine dont 4Go utilisables en Europe/DOM pour le forfait B&You 40Go et 6Go pour le forfait B&You 60Go. Au-delà de l’enveloppe, internet et MMS (hors France métropolitaine) facturés aux tarifs en vigueur.

Carte SIM 10€

› Accéder aux offres Noël