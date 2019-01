Project Erasmus : une nouvelle interface dynamique capable de s’adapter à l’environnement

Pouvez-vous imaginer un téléphone qui réagirait activement à votre environnement et changerait avec subtilité et réalisme à chaque petit changement de luminosité et de conditions environnantes ?

C’est exactement ce que nous voyons ici : une interface véritablement innovante qui évolue de manière dynamique avec l’environnement. Baptisée « Project Erasmus », cette interface a été développée par Bob Burrough, ancien ingénieur Apple de haut niveau, qui a participé à certaines des plus grandes avancées de la société.

« J’ai développé une interface utilisateur respectueuse de l’environnement. Elle utilise l’éclairage de votre environnement pour éclairer, ombrager et réfléchir sur l’interface utilisateur, ce qui procure un niveau d’immersion sans précédent. »

L’effet est en fait assez similaire à l’effet de parallaxe qui est disponible dans de nombreux téléphones et qui donne une impression de profondeur en trois dimensions à l’expérience. Seulement ici, c’est réalisé avec la lumière et la réflexion, et vous avez beaucoup plus de profondeur. En fait, les éléments de l’interface utilisateur apparaissent ici comme des objets physiques qui se trouvent juste sous la surface de l’écran et donnent l’impression que vous pouvez les atteindre et les toucher physiquement. C’est assez impressionnants :

Le look de l’interface a l’air plutôt démodé (avec ce style skeuomorphic), mais nous imaginons que le même principe pourrait facilement être appliqué à des styles visuels plus modernes. En outre, ce rendu dynamique sera sûrement éprouvant pour la batterie, mais Burrough prétend en fait que l’effet peut être obtenu de manière très efficace.

Tout cela fonctionne par le biais d’un objectif fish-eye à l’avant qui capture une image grand angle de l’environnement. Le logiciel projette ensuite cette image sous la forme d’une carte d’environnement dans une scène spécifique, ce qui permet de construire un éclairage et des réflexions réalistes.

Bien sûr, il ne s’agit pour le moment que d’un projet théorique breveté, mais il n’en est pas moins intéressant. Aimeriez-vous avoir ce niveau de réalisme sur votre téléphone, à condition que cela ne vide pas la batterie trop rapidement ?