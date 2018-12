Black Mirror: Bandersnatch n’est pas jouable sur Apple TV

Netflix a publié un nouvel épisode de la célèbre série télévisée Black Mirror intitulée « Black Mirror: Bandersnatch », un véritable film interactif qui permet à l’utilisateur de décider de l’évolution des événements.

Si l’utilisateur peut le jouer sur iPhone/iPad et autres smartphone Android, il est cependant bien dommage, que cet épisode interactif ne soit pas compatible avec de nombreux téléviseurs et périphériques intelligents, notamment l’Apple TV.

Le problème de compatibilité est même plus vaste et concerne également des appareils plus populaires tels que le Chromecast de Google, l’Amazon Fire Stick et même l’application officielle de Netflix pour Windows 10. Les utilisateurs d’Apple n’auront donc pas d’autre solution que de tirer parti d’un appareil iOS, qui pourra ensuite être lu facilement sur le téléviseur grâce à AirPlay.

De la part de la société, aucune déclaration officielle sur ce problème n’a encore été faite. De fait, de nombreux utilisateurs ont fait connaître leur colère car ils ne peuvent accéder au contenu que depuis leur smartphone ou leur PC/leur tablette, lesquels n’offrent certainement pas la même expérience que la télévision.

En définitive, l’espoir est que Netflix franchisse une étape en ouvrant davantage la gamme des appareils compatibles afin d’offrir à tous ses utilisateurs la possibilité de choisir la plate-forme sur laquelle afficher le contenu.