Samsung discutera de son Galaxy F pliable la semaine prochaine

Selon un nouveau rapport, Samsung prévoit de révéler le fonctionnement de son téléphone pliable attendu depuis longtemps. Mais la société décevra ceux qui espéraient voir une version fonctionnelle de la surface lors de la conférence des développeurs de la société.

Au lieu de cela, Samsung affichera les différences dans l’interface utilisateur utilisée pour ses téléphones et tablettes classiques, ainsi que celle qu’elle a développée pour l’appareil désormais appelé le « Samsung Galaxy F ». Les informations d’aujourd’hui ont été annoncées par le responsable de Samsung, Lee Kyeong-tae. qui l’a mentionné lors de la conférence téléphonique de la société concernant le rapport sur les résultats du troisième trimestre de Sammy.

Samsung aurait travaillé sur une interface utilisateur unique pour son appareil pliable. Le nouveau design est nécessaire pour tirer parti du design du Galaxy F. Une version spéciale du système d’exploitation Android pour l’appareil pliable est également mise au point avec Google.

Possible que Samsung envisage un projet final entre deux prototypes. L’un est plus long horizontalement lorsque l’écran est déplié (voir l’image ci-dessus) et l’autre est plus long verticalement. Un écran externe de 4 pouces permet aux utilisateurs d’avoir accès aux mails, aux notifications et aux messages sans avoir à déplier l’appareil.

La société n’a toujours pas de date de sortie à l’esprit, bien que beaucoup s’attendent à ce que Samsung dévoile l’appareil au public lors du Consumer Electronics Show de janvier à Las Vegas. Le Galaxy F devrait comporter un écran « Infinity-V ». Pour information, le fabricant vient de déposer ce nom en Corée du Sud.