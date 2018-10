Bug : Attendez avant de faire la mise à jour de watchOS 5.1 !

S’il n’est pas trop tard, stoppez tout, et ne mettez pas à jour votre Apple Watch vers watchOS 5.1. Plusieurs utilisateurs ont eux la malheureuse expérience de voir leur montre se bloquer pendant le processus.

Un bug provoque le blocage pur et simple de l’Apple Watch sur le logo d’Apple. Aucune solution n’est proposée pour le moment. Apple va devoir sortir une nouvelle version de toute urgence pour corriger le problème. Sur les forums d’Apple, plusieurs personnes concernées font état de ce problème. De fait, il est déconseillé de faire la mise à niveau tant qu’Apple n’a pas sorti une nouvelle mouture de watchOS 5.1.

@AppleSupport my Apple Watch 4 has been stuck on instelling the update for 2 hours. It seems i’m not the only one with this problem pic.twitter.com/jxFfy73Jgn

— Magaly Knapen (@MagalyKnapen) 30 octobre 2018