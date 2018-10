Raccourcis : support de la météo, alarmes, minuteurs et plus encore

Raccourcis a reçu sa mise à jour en version 2.1, laquelle apporte son lot de nouveautés afin de créer de raccourcis très simplement avant de les utiliser vocalement à l’aide Siri.

Parmi les nouveautés, on notera également des améliorations au niveau de la synchronisation sur iCloud. De plus, les problèmes avec l’ordre des raccourcis n’est plus d’actualité, et il est maintenant possible de désactiver le partage d’un raccourci.

Voici toutes les autres nouveautés de cette version 2.1 :

Utilisez les dernières prévisions météorologiques dans vos raccourcis avec les nouvelles actions Obtenir la météo actuelle et Obtenir les prévisions météo.

Réglez des alarmes et des minuteurs grâce aux nouvelles actions Nouvelle alarme, Allumer/éteindre l’alarme et Lancer le minuteur.

Effectuez des conversions en une large palette d’unités grâce aux nouvelles actions Mesure et Convertir la mesure.

Obtenez le dernier ensemble de photos importées dans l’app Photos à l’aide de l’action Obtenir la dernière importation.

Lors de l’exécution d’un raccourci depuis HomePod à l’aide de Siri, les fichiers multimédias sont désormais lus automatiquement depuis le HomePod à l’aide d’AirPlay.

Correction de bogues.

› Télécharger Raccourcis gratuitement sur l’App Store