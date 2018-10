La version finale d’iOS 12.1 est maintenant disponible !

Comme prévu, Apple vient de sortir la version finale d’iOS 12.1. Cette nouvelle mouture apporte plusieurs nouveautés dont l’activation de l’eSIM pour les iPhone XS/Max/XR, et plus encore.

Elle porte le numéro de build 16B92, et est disponible au téléchargement sur l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Parmi les autres nouveautés, il y a également le contrôle de profondeur pendant la prise photo, les appels FaceTime en groupe jusqu’à 32 personnes. De nouveaux émojis sont de la partie, en plus des améliorations et autres corrections de bugs.

N’hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires après avoir installé cette iOS 12.1.