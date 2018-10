Un Apple Pencil 2 exclusivement réservé aux nouveaux iPad Pro 2018

Maintenant que la keynote est terminée, revenons un peu sur le nouveau Apple Pencil 2. Pour commencer, Apple a opté pour un prix peu attractif de 135 €, loin devant les 99 € de la première version.

Pour ce tarif, les nouveautés sont tout de même au programme. Apple a revu son design pour une meilleure prise en main, et elle a surtout ajouté des gestuelles grâce à une toute nouvelle surface tactile présente sur le côté.

« Le nouvel Apple Pencil présente également une surface tactile intuitive qui répond au double toucher. Vous pouvez donc changer d’outil sans le reposer. »

Comme l’explique Apple sur son site : « Le nouvel Apple Pencil assure une précision au pixel près et la latence la plus faible du marché, ce qui en fait l’outil idéal pour dessiner, esquisser, colorier, prendre des notes ou même annoter des e‑mails, entre autres. Et il s’utilise aussi facilement et aussi naturellement qu’un crayon. »