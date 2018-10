Snapchat ajoute l’intégration avec CallKit sur iOS

L’application Snapchat pour iOS a été mise à jour avec une nouvelle assez importante, qui facilitera beaucoup les appels via l’application grâce à CallKit.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui vers la version 10.44, l’intégration avec CallKit est ajoutée. Cela signifie que les appels via Snapchat s’intègrent désormais directement à l’application Phone et à l’interface Stock sur iOS. En outre, la mise à jour ajoute le nouvel objectif “Cat Lenses”, la dernière extension de la fonction d’objectif populaire de l’application.

Avec l’intégration CallKit, les appels passés via l’application seront affichés directement dans la liste Récents via l’application Téléphone. De plus, lorsque vous recevez un appel Snapchat, l’iPhone sonne via l’interface “Appel entrant”, exactement comme un appel téléphonique normal. Auparavant, les appels étaient affichés sous forme de notifications push.

De plus, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, nous pourrons recevoir des notifications via des interfaces telles que CarPlay, comme le montre la capture d’écran.

› Télécharger Snapchat gratuitement sur l’App Store