Keynote : les journalistes sont déjà sur le pied de guerre !

Dans moins d’heure, la keynote débutera enfin, le temps pour nous tous de découvrir les nouveautés de cette fin d’année. En attendant, nombreux journalistes sont déjà sur place, il y a même Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple.

Rappelons que la keynote sera diffusée en direct sur l’Apple TV depuis l’application Évènements et sur tout autres supports, ainsi que depuis le site d’Apple. Vous découvrirez en live les nouveaux iPad Pro, MacBook, et peut-être un nouveau Mac mini. Il se dit également qu’un Apple Pencil 2 serait de la partie. Les rumeurs ont aussi évoqué la sortie possible de nouveaux AirPods, mais cela reste encore utopique, tout comme pour l’AirPower.

Le coup d’envoi de la conférence est donné pour 15h. Nous relaterons toutes les annonces au travers d’articles qui seront publiés au fil de la keynote.

