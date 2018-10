Trump veut imposer de nouvelles taxes à la Chine

Selon Bloomberg, l’administration Trump prépare actuellement une liste de nouveaux droits de douane sur les produits importés de Chine. Cette fois, Apple pourrait aussi être intéressé.

La nouvelle liste des produits importés de Chine pour lesquels Trump veut imposer des droits de douane spécifiques a déjà été préparée et pourrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Le seul espoir est que la réunion prévue entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping soit achevée lors du sommet du G20 qui se tiendra à Buenos Aires en novembre. Si ces négociations n’aboutissent pas à un résultat positif quant à la solution de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les nouveaux tarifs pourraient également avoir un impact négatif sur Apple.

À l’heure actuelle, les tarifs en vigueur ne concernent pas les composants et les produits Apple fabriqués en Chine, mais les choses pourraient changer rapidement. En juin, l’administration Trump a promis au PDG d’Apple, Tim Cook, que l’iPhone ne serait pas inclus dans les produits importés de Chine, mais apparemment, la nouvelle proposition du président américain inclurait également l’Apple Watch.

Nous verrons si un accord sera trouvé entre les deux parties, afin de stopper en partie cette guerre commerciale parsemée de taxes.