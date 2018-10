Armez votre iPhone XS/Max de la coque Nomad Rugged en cuir et du verre Novodio Premium 9H+

Aujourd’hui, nous mettons en lumière la Nomad Rugged Case Noir en cuir, ainsi qu’une vitre de protection en verre trempée Novodio Premium 9H+, tous deux conçus pour l’iPhone XS /Max.

Coque Nomad Rugged en cuir

Avec un iPhone XS Max en main, il faut se montrer soigneux, ne serait-ce que pour lui éviter une chute fatale. C’est pourquoi nous présentons régulièrement des accessoires dédiés aux derniers iPhone. Pour cette semaine, nous optons pour la coque en cuir Nomad Rugged Case Noir qui se veut sobre mais très efficace. Son dos en cuir donnera un effet à la fois sobre et classe à votre iPhone, tandis que le contour en silicone le protègera contre la moindre chute. De plus, cette partie en silicone remonte légèrement afin que l’écran ne touche pas une surface plane.

Dans le détail, cette coque en cuir est conçue à partir de polycarbonate, ce qui lui assure une réelle durée dans le temps et une résistance à toute épreuve. Concernant le cuir, il s’agit d’un tannage végétal teinté à l’aniline, tandis que l’intérieur profite d’une finition microfibres, capable de loger votre iPhone sans craindre les micros rayures.

Contrairement aux coques en cuir d’Apple, la Nomad Rugged est légèrement plus fine, ce qui donne bien moins l’impression d’avoir un pavé dans la poche.

Comme on peut le voir sur nos images, l’accès aux boutons, haut-parleur, et port Lightning, est facile. les découpes ont été étudiées de la meilleure façon qui soit, de sorte que cette coque peut également être utilisée avec la plupart des base de charge.

À ce propos, il est important de souligner que grâce à la finesse de la coque, la charge sans fil Qi se fait aisément, La coque n’entrave en aucun cas le rechargement Qi, ce qui n’est pas le cas de certaines autres coques, notamment quand elles sont équipés de parties en métal.

En conclusion, on peut dire que la coque Nomad Rugged est parfaite pour votre iPhone XS/Max. Sa tenue en main est également un très bon point, et son toucher ne fait que renforcer cette sensation d’avoir un accessoire de grande qualité.

Si vous aimez cette coque Nomad Rugged, vous la trouverez sur la boutique de MacWay, au prix de 49,99 € : Commander.

Novodio Premium 9H+

Pour l’accompagner, il est également judicieux de prendre un verre trempé dont le but est de rendre l’écran de votre iPhone parfaitement apte à se protéger contre les chutes et les rayures. Même si les écrans des derniers iPhone sont un peu plus résistants, cela reste du verre. Nous vous conseillons fortement de prendre un verre trempé, ce qui vous évitera une facture salée chez Apple.

Ici, il est question de la vitre de protection verre trempé Novodio Premium 9H+. Celui-ci est fournit avec tout l’attirail nécessaire à la pose. Vous trouverez même un applicateur en plastique visant à vous aider à poser le verre plus facilement et sans bulle. Il s’accompagne d’un Kit de nettoyage et d’un adhésif antistatique pour retirer toutes les petites impuretés avant la pose.

Comme nous le confirme Novodio, ce verre trempé profite d’une conception de qualité supérieur et d’une très haute dureté du verre de type 9H+. Bien sûr, le verre est traité contre les traces de doigts et se veut très résistant contre les rayures. Son épaisseur de seulement 0,15mm n’altèrera en aucun cas la luminosité de l’écran, ni même les couleurs.

Cette vitre de protection verre trempé Novodio Premium 9H+ est elle aussi proposée sur la boutique de MacWay, au prix de 19,99 € : Commander.