Une nouvelle fuite confirme le design du prochain iPad Pro

Alors qu’Apple s’apprête à annoncer ses nouveaux iPad Pro, une nouvelle image publié par Evan Blass (@Evleaks) met en évidence le tout nouveau design de la tablette de 2018.

Cette illustration vient probablement d’un accessoiriste. Il faut savoir qu’Apple fournit à l’avance les informations nécessaires pour que les accessoiristes puissent concevoir les coques et autres accessoires suffisamment à l’avance pour les proposer à la vente en même temps que les nouveaux appareils d’Apple. De plus, Evan Blass est souvent bien informé et arrive à mettre la main sur ce genre d’image avant même la présentation officielle du géant américain.

De toute évidence, l’iPad Pro 2018 aura droit à la reconnaissance Face ID, à un écran bord à bord, et donc à la suppression du bouton Home, à l’instar des récents iPhone. À ce sujet, il se dit que Face ID sera capable de fonctionner en mode portrait mais aussi en mode paysage, une fonction manquante sur les iPhone.

Autre point important. Malgré la présence du système TrueDepth, utile à Face ID, Apple n’a visiblement pas eu besoin de créer une encoche. Pour finir, il semblerait que les coins soient plus arrondis que les précédents iPad. En bref, cet iPad Pro devrait disposer d’un design revu de fond en comble.

Pour en avoir le cœur net, il suffit de suivre le direct de la Keynote Apple prévue aujourd’hui à 15h. Nous publierons des articles tout au long de cette conférence pour annoncer les nouveautés. En plus des nouveaux iPad Pro, on s’attend aussi à de nouveautés dans la gamme Mac.