Quanta : Apple ouvre une enquête pour travail illégal sur l’assemblage d’Apple Watch

Apple est toujours attentive aux droits des travailleurs, en particulier lorsqu’il s’agit de contrôler des fournisseurs opérant en Asie. Aujourd’hui, la société a officialisé le lancement d’une enquête urgente contre Quanta Computer, le principal producteur d’Apple Watch, à la suite d’informations sur des conditions de travail illégales dans l’usine chinoise de Chongqing.

« Nous enquêtons de toute urgence après avoir reçu des informations sur d’éventuelles conditions de travail illégales affectant les stagiaires embauchés en septembre, qui travailleraient dans des équipes de nuit », lit-on dans la note publiée par Apple chez CNN. « Nous avons une tolérance zéro pour le non-respect de nos normes et nous garantissons une action rapide et une réparation adéquate lorsque nous découvrons des violations. »

Selon ce rapport, plusieurs garçons âgés de 16 à 19 ans travailleraient beaucoup plus longtemps que le nombre maximum d’heures prévu par l’accord avec Apple, dans des conditions non conformes à la réglementation chinoise ainsi qu’aux normes de l’entreprise. Les heures supplémentaires permettraient d’assembler le plus grand nombre possible d’Apple Watch dans l’usine de Chongqing, en Chine.

Ces jeunes seraient non seulement obligés de travailler la nuit et les heures supplémentaires dépasseraient celles autorisées par la loi, mais seraient également menacés de refus ou d’obtenir leur diplôme avec un retard important s’ils n’avaient pas terminé leur stage. Entre autres choses, les stages de Quanta Computer n’étaient souvent pas liés aux études des étudiants, et ils n’avaient aucune intégration théorique ni intégration d’études comme le exigeaient les normes chinoises.

Apple a déclaré avoir effectué trois vérifications chez Quanta Computer à Chongqing entre mars et juin, sans trouver de stagiaires travaillant sur les produits Apple. De nombreux stagiaires ont toutefois été embauchés en septembre en vue de la production de l’Apple Watch Series 4. Apple a promis de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais en cas d’infraction.

Dans son rapport d’avancement sur la responsabilité des fournisseurs publié en 2018, Apple a déclaré avoir imposé une limite « de 10% de l’effectif étudiant chez un seul fournisseur ». Apple ajoute que les fournisseurs peuvent proposer des heures supplémentaires sur « une base volontaire » et que les usines doivent donner aux employés « un jour de repos complet tous les six jours de travail ».