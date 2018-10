😱Bons Plans : iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S dès 204€ et plus encore

Aujourd’hui, Rakuten-PriceMinister propose encore de belles promos sur les iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6S, les AirPods, l’Apple TV et l’iPad 2018.

Pour bénéficier des bons d’achat, vous devez êtes membre du Club-Rakuten, l’inscription est rapide et gratuite. Vous recevrez dès votre première commande des bons d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister. De plus, s’il s’agit de votre première commande sur le site, vous pouvez bénéficier de 15 € de remise immédiate en plus dès 300 € d’achat avec le code HIGH-TECH à saisir lors de la validation de votre panier.

iPhone X

› iPhone X 64 GO Gris : 873 € + 43,65 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 GO Gris : 867,58 € + 43,40 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 GO Argent : 1010,99 € + 50,55 € remboursés en bon d’achats

Accéder à toutes les offres iPhone X

iPhone 8

› iPhone 8 64 GO Gris sidéral : 609,16 € + 30,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 GO RED : 609,90 € + 30,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 GO RED : 716,87 € + 35,85 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 GO Gris sidéral : 698 € + 34,90 € remboursés en bon d’achats

Voir toutes les offres iPhone 8

Voir toutes les offres iPhone 8 Plus

iPhone 7

› iPhone 7 32 Go Or Rose : 309 € + 15,45 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 32 Go Argent : 312,99 € + 15,65 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 32 Go Noir : 312,99 € + 15,65 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 256 Go Or : 424,01 € + 42,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 Plus 32 Go Noir mat : 460,99 € + 23,05 € remboursés en bon d’achats

Voir toutes les offres iPhone 7

Voir toutes les offres iPhone 7 Plus

iPhone 6S

› iPhone 6S 16 Go Or Rose : 204,36 € + 20,50 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 6S 64 Go Gris sidéral : 227,88 € + 22,80 € remboursés en bon d’achats

Autres offres

› Apple TV 4K 32Go : 161,50 € + 8,10 € remboursés en bon d’achats

› AirPods Blanc – Apple : 139,86 € + 7 € remboursés en bon d’achats

› iPad (2018) Wi-Fi 32 Go 9.7 pouces Or : 309,99 € + 15,50 € remboursés en bon d’achats