Qualcomm réclame 7 milliards de dollars à Apple

Les batailles juridiques entre Qualcomm Apple se poursuivent et cette fois, le fournisseur lève la voix et demande le paiement effectif de 7 milliards de dollars pour des redevances impayées.

Cela fait plusieurs années que, entre Apple et Qualcomm, les relations ne sont pas vraiment idylliques, cependant, chaque prétexte est bon pour faire entendre sa voix ou demander plusieurs fois le paiement de montants précédemment impayés. Le point de la diatribe tient au fait qu’Apple aurait utilisé les technologies brevetées de Qualcomm dans ses iPad et iPhone, mais ce dernier poursuit sa thèse selon laquelle elle n’a jamais reçu la juste compensation pour permettre son utilisation.

En bref, Qualcomm demande 7 milliards de dollars à Apple. La société Cupertino ne cache pas que, oui, elle doit payer le solde des licences utilisées, mais, d’autre part, ne veut pas les payer car elle considère qu’il s’agit de montants excessifs.

Et les représentants de la société à San Diego ne veulent pas être légers : « ils sont en train de détruire notre entreprise », déclare l’un des avocats de Qualcomm en charge du dossier; « Ils utilisent nos propriétés intellectuelles et vendent des produits avec notre technologie à des prix très élevés », a déclaré un autre représentant.

En bref, Qualcomm est parvenue à un accord et a actuellement besoin de 7 milliards de dollars pour clore l’affaire et payer des redevances. La réponse de Cupertino est de dire que les technologies utilisées dans ses appareils n’étaient pas nécessaires pour vendre des millions d’iPhone et iPad.

Pour l’heure, nous ne savons pas réellement si ces 7 milliards sont justifiés, mais une chose est sûre : si les coûts des brevets étaient ceux du jour zéro et qu’Apple les avait accepté, il fallait payer ce qui avait été convenu. Si Qualcomm décidait alors de modifier le coût d’utilisation de ses brevets pour le compte de tiers, elle devait en parler à ses clients tels qu’Apple et évaluer les mesures à prendre.

La paix entre Qualcomm et Apple est encore très loin d’être trouvée. Nous verrons ce qui se passera mais, à ce stade, les deux sociétés se parleront à travers des études juridiques et des tribunaux.