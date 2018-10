Microsoft Edge ajoute la prise en charge des raccourcis Siri

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de son navigateur Edge pour iOS, ajoutant notamment la prise en charge de Siri Shortcuts.

Microsoft Edge pour iOS est un navigateur avancé qui intègre également la fonctionnalité de navigation continue pour les utilisateurs de Windows 10. Cela signifie que le contenu et les données sont synchronisés en arrière-plan et que vous pouvez trouver sur l’iPhone les onglets ouverts sur le PC (et inversement). L’application vous permet également de mieux organiser les différents contenus Web afin de les retrouver rapidement et facilement. Microsoft Edge pour iOS synchronise toutes les données avec la version de Windows 10 : favoris, mots de passe, historique, listes de lecture, onglets ouverts. L’application intègre également un lecteur de code QR, qui s’active en cliquant sur le bouton approprié, ainsi que la recherche par commandes vocales.

La nouvelle mise à jour vous permet d’ouvrir le navigateur directement à partir de l’écran de verrouillage avec les raccourcis Siri. En outre, vous pouvez maintenir les boutons de la barre du bas enfoncés pour afficher les actions rapides, utiliser les widgets du navigateur de l’écran Aujourd’hui pour accéder aux actions rapides et aux sites favoris. Lorsque vous rouvrez Microsoft Edge, vous pouvez choisir de continuer à vous vous êtes arrêté ou recommencer avec un nouvel onglet.

› Télécharger Microsoft Edge gratuitement sur l’App Store.