Le tactile de l’iPhone et la pluie, feront-ils bientôt bon ménage ?

Ce n’est pas un mystère, le tactile de l’iPhone a certaines limites, surtout quand il est question de l’utiliser sous l’eau ou sous la pluie. Eh bien, Apple planche sur des solutions comme le révèlent deux nouveaux brevets.

Jusqu’ici, quand on tente d’utiliser le tactile mouillé, soit il ne répond pas, soit il ne fait pas exactement ce qu’on lui demande. C’est pourquoi, la firme californienne souhaite ajouter aux écrans de l’iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch et MacBook, un moyen de détecter la pluie ou tout autres liquides, et ainsi les différencier des actions de l’utilisateur.

C’est une excellente idée en soi, dans la mesure où nous aurons peut-être un jour la possibilité de profiter de nos écrans dans des environnements humides sans craindre d’endommager nos appareils.