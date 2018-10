🔥Prolongation de l’offre B&YOU 30Go à 9,99 €/mois à vie !

Bouygues Télécom a décidé de prolonger son ultime offre B&You 30Go à 9,99€/mois sans limite de débit et à vie, incluant 3Go de roaming, jusqu’au 6 novembre.

Ce forfait comprend 30 Go en France et 3 Go depuis l’Europe et les DOM, les Appels/SMS/MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM, et les Appels/SMS/MMS illimités depuis Europe/DOM vers la France métropolitaine/Europe/DOM.

Mentions légales :

Offre valable jusqu’au 06/11/2018 pour l’ouverture d’une nouvelle ligne (limitée à une par foyer) en boutique et sur bouyguestelecom.fr

Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé entre 2 individus. Appels et SMS depuis et vers la France métropolitaine/DOM. Appels et SMS depuis Europe/DOM vers la France métropolitaine/Europe/DOM. 30Go en France métropolitaine dont 3Go utilisables en Europe/DOM. Au-delà de l’enveloppe, internet et MMS (hors France métropolitaine) facturés aux tarifs en vigueur.

Carte SIM 10€

› Accéder à l’offre