🎮 Nouveaux jeux iOS : Tesla vs Lovecraft, Ghostbusters World, MARVEL Battle Lines et plus

En ce jeudi 25 octobre, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Tesla vs Lovecraft, Ghostbusters World, MARVEL Battle Lines et plus.

Tesla vs Lovecraft

Tesla vs Lovecraft : 4,49 €

Alors que Nikola Tesla est sur le point de mettre au point la plus formidable de ses inventions, son laboratoire est rasé par les créatures inhumaines nées de l’imagination de l’écrivain d’horreur H.P. Lovecraft. Le drame marque le début d’une confrontation épique ! Traquez ces atrocités cosmiques, anéantissez des hordes entières d’abominations cauchemardesques et prouvez la supériorité de la science et des armes de haute technologie sur l’horreur des Grands Anciens !

Ghostbusters World

Ghostbusters World : Gratuit

Des fantômes surgissent de tous les côtés et le monde t’appelle à son secours. À l’aide des dernières technologies de cartes et de réalité augmentées, débusque et piège des fantômes dans le monde réel !

MARVEL Battle Lines

MARVEL Battle Lines : Gratuit

Le Cube cosmique a été détruit, plongeant l’univers de MARVEL dans le chaos ! Vous devez désormais unir vos forces avec les super-héros et super-vilains, parmi lesquels les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, ou encore Spider-Man, pour retrouver les fragments et sauver l’univers.

Element

Element : 5,49 €

Element est un jeu de stratégie en temps réel dans l’espace pour les joueurs qui n’ont pas le temps pour les jeux de stratégie en temps réel dans l’espace.

Euclidean Skies

Euclidean Skies : 5,49 €

La suite du très populaire Euclidean Lands est là ! Euclidean Skies associe une splendide architecture et des mouvements rotatifs dans un univers à base de puzzles casse-tête. Le principe du jeu porte sur les glissements et les rotations, amenant le joueur à réfléchir aux superbes structures de plusieurs points de vue simultanément. Avec le spectaculaire mode AR*, de fantastiques châteaux flotteront jusque dans ton salon, juste sous tes yeux. Fais pivoter l’architecture dans tous les sens pour déjouer les plans des ennemis et fais progresser l’héroïne jusqu’aux sorties des 40 jolis niveaux.

Stardew Valley

Stardew Valley : 8,99 €

Déplacez-vous à la campagne et cultivez une nouvelle vie dans ce RPG de ferme primé sur l’agriculture ouverte !

Apocalipsis

Apocalipsis : 4,49 €

Apocalipsis est un jeu d’aventure Point’n Click avec un style artistique unique inspiré des gravures du 15ème siècle dans lequel vous incarnez Harry, pour qui la perte de sa bien-aimée représente la fin du monde. Harry doit maintenant s’aventurer dans un monde étrange et hostile pour la retrouver. Durant son voyage, Harry va rencontrer des créatures fantastiques provenant directement de l’esprit des artistes européens du 15ème siècle, et finalement vaincre ses propres démons.

Indian Summer Game

Indian Summer Game : 5,49 €

Avant l’arrivée de l’hiver, un automne particulièrement doux illumine a forêt d’une lueur dorée. Pendant l’été indien, la Nouvelle-Angleterre resplendit une dernière fois. La cime des arbres arbore une livrée multicolore – un véritable arc-en-ciel de toutes les nuances depuis le vert jusqu’au rouge en passant par l’orangé. Petit à petit, les premières feuilles commencent à tomber. Pendant ce temps nos pas nous conduisent vers le feuillage coloré et une myriade d’écureuil en plein travail.

Reign of the Ninja

Reign of the Ninja : 2,29 €

Incarnez l’un des 7 ninjas d’élite, partez à l’assaut des épreuves et dépassez vos adversaires pour gagner la récompense !

Zombie Pack

Zombie Pack : 3,49 €

2018 Halloween Day doit avoir des jeux de zombies et de citrouilles. 3 jeux de zombies et de citrouilles en 1 paquet. Vous pouvez jouer à “Zombie Pack” dans un coin sombre ou jouer à l’extérieur avec “AR”.

Siralim 3 (Monster Taming RPG)

Siralim 3 (Monster Taming RPG) : 5,49 €

Siralim 3 est le plus puissant des RPG avec des monstres. Si vous recherchez un jeu avec une quantité incroyable de contenu qui durera des centaines (voire des milliers) d’heures, ce jeu est fait pour vous !

The Quest – Caerworn Castle

The Quest – Caerworn Castle : 3,49 €

The Quest – Caerworn Castle est une extension de The Quest, un jeu de rôle mondial ouvert et magnifiquement dessiné à la main avec des mouvements de vieille école basés sur une grille et des combats au tour par tour.