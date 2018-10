Apple enregistre de nouveaux Mac à la EEC (A1993, A2115 et A2116)

À moins d’un semaine de la Keynote Apple, l’agence de réglementation russe EEC a enregistré trois nouveaux appareils portant respectivement les références A1993, A2115 et A2116.

Cette découverte est probablement un indice sur les intentions de la firme californienne quant au lancement prochain de nouveaux Mac. Cela coïncide également avec les propos tenus hier par l’analyste Ming-Chi Kuo qui croit à l’annonce d’au moins trois nouveaux Mac mardi prochain.

Ces références font possiblement pensées à l’introduction d’un nouvelle génération de MacBook dit « low-cost », pour remplacer l’actuel MacBook Air. Mysmartprice qui rapporte l’info explique :

« Les nouveaux numéros de modèle Mac certifiés par la EEC incluent les modèles A1993, A2115 et A2116. Alors que le numéro de modèle A1993 était apparu sur le site Web de certification MIIT en Chine plus tôt ce mois-ci, c’est la première fois que les numéros de modèle A2115 et A2116 ont été publiés en ligne. » D’ajouter qu’une capture d’écran de certification CEE, révèle que« les modèles A1993, A2115 et A2116 fonctionnent tous sous MacOS 10.14 Mojave. Toutefois, il reste une petite chance qu’au moins la A1993 soit un modèle iPad et non un Mac. La EEC a signalé à tort les informations logicielles de périphériques Apple certifiés dans le passé. Par conséquent, nous ne serons pas surpris si le A1993 se révèle être le nouvel iPad Pro 2018. »

En clair, Apple pourrait profiter de son événement spécial du 30 octobre pour dévoiler de nouveaux MacBook (peut-être un Mac mini) aux côtés de nouveaux iPad Pro aux bords plus fins et avec Face ID, ainsi qu’un Apple Pencil doté d’un nouveau design.