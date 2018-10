Instagram propose maintenant les appels vidéo de groupe jusqu’à 6 personnes

En juin, Instagram a lancé le support des appels vidéo via son système de messagerie intégré à l’application. À l’origine, la fonction prenait en charge les appels vidéo de groupe pour un maximum de quatre personnes, qui a maintenant été étendue à six personnes.

La mise à jour en question, qui introduit le support de six personnes, a été révélée à travers la page de support Instagram. Voici comment démarrer l’appel vidéo de groupe sur Instagram avec vos amis :

Pour démarrer une conversation vidéo, faites défiler jusqu’à la boîte de réception et ouvrez un fil de discussion. Touchez l’icône de la nouvelle caméra dans le coin droit et la conversation vidéo sonnera sur les téléphones de vos amis. Pendant le chat vidéo, vous pouvez réduire le multitâche pour continuer à utiliser Instagram en parcourant votre flux, en publiant un article, en envoyant des messages et des photos, etc.

Comme toujours, vous pouvez réduire un appel vidéo et continuer à utiliser l’application. Les appels sont ensuite lancés via l’interface de messagerie dirigée par l’application Instagram.

Apple teste également les appels vidéo de groupe en version bêta via FaceTime avec iOS 12.1. Les appels FaceTime en groupe prennent en charge jusqu’à 32 participants. Initialement, la fonctionnalité devait déjà être incluse avec iOS 12, mais Apple a décidé de poursuivre ses tests et prévoit de la rendre publique avec iOS 12.1.

› Télécharger Instagram gratuitement sur l’App Store