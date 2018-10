Apple investit dans un nouvel espace de production industrielle en Californie

Apple a signé un contrat de location de 10 ans pour un immense entrepôt de près de 30 000 mètres carrés à Milpitas, en Californie. Mais pour quelle raison ?

La structure est définie comme un espace de production industrielle qui se développe dans un bâtiment d’un étage. Selon le Silicon Valley Business Journal, Apple aurait signé un contrat de location d’une durée de 10 ans, d’un dollar par mètre carré environ.

Pour le moment, nous ne savons pas quels sont les projets d’Apple pour cette structure, mais il est probable qu’elle sera utilisée pour le stockage ou pour la recherche et le développement. Il est difficile d’utiliser le nouveau bâtiment pour une production réelle, car la majeure partie est confiée à des fournisseurs externes tels que Foxconn.

Parmi les hypothèses les plus fiables, compte tenu également de la taille du bâtiment, figurent la recherche et le développement consacrés au projet de conduite autonome sur lequel Apple travaille depuis un moment. À propos, il existe également plusieurs installations Lexus à proximité et Apple utilise des voitures Lexus pour effectuer ses essais sur route.