Brevet Apple: quelques idées pour améliorer les voyages avec Apple Plans

Un nouveau brevet parle des cartes d’Apple Plans et de la façon dont elles pourraient être améliorées avec le temps, et devenir beaucoup plus intelligentes et plus confortables pour l’utilisateur.

Les cartes Apple sont destinées à s’améliorer au fil du temps, de même que tout service nécessitant des années et des années de travail. Et si au début elles n’étaient pas hyper fiables, la situation est déjà complètement différente aujourd’hui. À l’avenir, elles pourraient encore s’améliorer, c’est ce qui est apparu dans un nouveau brevet.

Le brevet parle de voyages et de nouvelles fonctionnalités que nous pouvons très bien voir dans l’application des cartes, mais cela pourrait également servir de base à une toute nouvelle application dédiée aux voyages.

Le brevet en question parle de points d’intérêt dynamiques sur la carte, pouvant être transférés entre différentes applications, peut-être pour planifier l’itinéraire dans une autre application, et davantage d’intégration avec la météo, le calendrier et d’autres services.

Tout cela devient pratique si vous partagez un itinéraire de voyage avec une autre personne. En bref, de nouvelles fonctionnalités qui pourraient apporter toutes les informations utiles pour un déplacement sur les appareils de tous les compagnons de voyage.