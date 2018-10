Logos colorés, qu’y a-t-il derrière l’invitation au prochain événement Apple ?

« There’s more in the making » est le slogan choisi par Apple pour la keynote du 30 octobre, à part des surprises, la compagnie devrait dévoiler de nouveaux iPad Pro et quelques autres nouvelles sur les Mac. Reset à savoir ce qui se cache derrière les logos colorés d’Apple ?

La particularité du prochain évènement est qu’Apple a créé différentes invitations les unes des autres, chacune avec un logo avec des motifs et des coloris spéciaux. Même la page Web officielle de l’événement présente une liste d’une dizaines de logos.

Il va sans dire que, à 99%, l’événement « There’s more in the making » (« Il y a plus à faire ») mettra en vedette les nouveaux iPad Pro avec un design basé sur celui de l’iPhone X, lac reconnaissance faciale Face ID et différentes nouveautés matérielles. Mais nous attendons également des nouvelles concernant la gamme MacBook, Mac mini (probablement une version professionnelle) et iMac (-avec de petites mises à jour matérielles.

L’invitation peut-elle nous donner d’autres indices ?

Jamais comme cette année, Apple a voulu mettre en difficulté tous ceux qui tentent de lire chaque année entre les lignes de ces invitations afin de découvrir quelque chose d’intéressant. Chaque invitation a en fait un design complètement différent, avec un logo Apple représenté avec différentes formes et couleurs. Certains logos sont représentés avec des couleurs vives, d’autres avec une prééminence du noir et du blanc. Au total, 65 logos ont été préparés par Apple pour les invitations à cet événement.

Certains pensent que tous ces logos ont été créés sur le nouvel iPad Pro, peut-être en utilisant l’Apple Pencil 2 qui est également attendu le 30 octobre. Si tel est le cas, il est probable que l’évènement commence par une vidéo montrant différents artistes.

Le fait que les invitations représentent la créativité peut également se concentrer sur les appareils « Pro », pas seulement les iPad. Ainsi, un nouveau Mac mini Pro pourrait arriver à un prix inférieur à celui des iMac, mais avec des performances de façon à être aussi utilisé par les professionnels de la créativité : photographes, graphistes, musiciens, vidéastes, etc.

Le choix de la Brooklyn Academy of Music comme lieu de la keynote pourrait également suggérer des nouvelles dans le domaine de la musique. De nouveaux produits Beats, les AirPods 2 et autres actualités à propos d’Apple Music ?

Rappelons que l’événement aura lieu à 10 heures à New York et à 16 en France. Nous annoncerons les nouveautés sous forme d’articles en direct.

Et vous, qu’attendez-vous de cette keynote ?