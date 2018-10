🔥Keynote Apple prévue le 30 octobre à New York

Les rumeurs disaient donc vrai. La keynote Apple aura bien lieu fin octobre, plus précisément le 30, comme en témoigne les invitations déjà envoyées à la presse.

L’évènement se déroulera dans la salle de spectacle Brooklyn Academy of Music, au Howard Gilman Opera House, située à New York. L’heure est programmée à 10h, heure locale, et donc à 19h en France.

Apple devrait profiter de cette conférence pour présenter ses nouveaux iPad Pro de 2018, et possiblement un nouveau Apple Pencil. Les illustrations ci-dessus, avec une écriture manuscrite, ne laissent pas de place au doute.

La firme de Cupertino n’a d’ailleurs pas manqué de partager plusieurs versions de son logo, signe qu’une collaboration étroite avec Adobe a eu lieu pour cette nouvelle gamme iPad. Reste à savoir quelles seront les réelles nouveautés de la cuvée de 2018.

D’après les dernières spéculations, les iPad Pro de cette année arboreront un design assez proche des nouveaux iPhone XS/Max et XR (aussi de l’iPhone X). Il est question d’un écran bord à bord, sans bouton Home, Face ID (mais sans encoche), un port USB-C pour connecter un écran externe en 4K et un châssis plus fin. Possible que d’autres nouveautés soient également présentées comme de nouveaux MacBook…