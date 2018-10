Beaucoup de nouveautés pour les utilisateurs de Spotify Premium

Spotify a annoncé une mise à jour importante pour son application iOS, dédiée principalement aux utilisateurs Premium.

Les utilisateurs Premium peuvent désormais rechercher un artiste ou une chanson pour créer une station de radio unique pouvant être sauvegardée pour une écoute hors ligne. Spotify explique que ces flux radio sont adaptés aux goûts personnels de l’utilisateur, mais contrairement aux anciennes stations de radio, les nouvelles listes de lecture Artist Radio ne disposent pas des touches “pouce en l’air” et “pouce en bas”, car elles sont davantage basées sur les algorithmes d’écoute personnalisés de Spotify. Ces stations de radio seront constamment mises à jour selon les goûts de l’utilisateur, afin de proposer constamment de nouvelles chansons.

En ce qui concerne les autres modifications, les commandes de navigation au bas de l’interface sont désormais divisées en Accueil, Recherche et Votre bibliothèque. Alors que Home contient les diverses recommandations, le nouvel écran de recherche s’ouvre avec Top Genres et Recherche, avec tous les boutons ci-dessous.

Spotify indique également que l’algorithme de recherche de pistes a été amélioré, puisque l’application est désormais capable de générer des listes de lecture uniques basées sur les chansons recherchées par l’utilisateur, et pas seulement une liste de chansons portant des noms similaires. Ces modifications sont disponibles pour tous les utilisateurs.

Voici les nouvelles expliquées en détail par Spotify :

Navigation simplifiée : nous avons amélioré la navigation pour aider les personnes à trouver rapidement ce qu’elles recherchent. Les abonnés peuvent obtenir d’excellents conseils à la maison, découvrir quelque chose de nouveau avec la fonction de recherche et accéder à vos chansons, artistes, listes de lecture et podcasts préférés de votre bibliothèque.

Recherche personnalisée : notre page de recherche repensée est la nouvelle destination unique pour les artistes, les albums, les podcasts et bien plus encore – que l’abonné sache ce qu’il recherche ou souhaite faire l’expérience de quelque chose de nouveau. En haut de l’écran, les auditeurs peuvent trouver leur genre Top Top – du groupe indépendant au pays en passant par le reggae – et découvrir facilement la musique qui reflète le mieux leur humeur.

Endless Artist Radio : si un abonné veut une excellente liste de lecture basée sur l’un de ses musiciens ou chansons préférés, il peut simplement le rechercher et commencer à écouter l’une des dernières listes de lecture d’Artiste Radio. Ceux-ci offrent un flux infini d’écoute personnalisée basée sur les goûts musicaux de l’auditeur. Ils sont mis à jour régulièrement pour que les informations soient toujours à jour. De plus, ils sont également téléchargeables et disponibles pour une lecture hors connexion.

› Télécharger Spotify gratuitement sur l’App Store