🎮 Nouveaux jeux iOS : Max – The Curse of Brotherhood, Warplanes: WW2 Dogfight, F1 Mobile Racing et plus

En ce jeudi 18 octobre, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Max – The Curse of Brotherhood, Warplanes: WW2 Dogfight, F1 Mobile Racing et plus.

Max – The Curse of Brotherhood

Max – The Curse of Brotherhood : 5,49 €

Max: The Curse of Brotherhood est un jeu d’aventure cinématographique rempli de plateformes et de solutions de puzzle créatives. Armé seulement d’un marqueur magique, Max doit affronter le mal à chaque tournant dans un monde hostile et fantastique afin de sauver son petit frère, Felix. Heureusement, le marqueur magique a le pouvoir de plier les éléments et de créer des objets magiques pouvant aider Max dans sa quête.

Warplanes: WW2 Dogfight

Warplanes: WW2 Dogfight : 7,99 €

Prenez le contrôle d’un avion de l’armé et sautez dans les champs de bataille de la Seconde Guerre Mondiale dans ce jeu d’action palpitant de combat aérien. Dans chacune des campagnes pour la Grande-Bretagne, l’URSS et l’Allemagne, vous assumerez le rôle de pilote et chef d’escadron d’une unité de la force aérienne d’élite, établie pour les missions les plus dangereuses et stratégiques qui peuvent renverser la guerre.

Crush the Castle: Siege Master

Crush the Castle: Siege Master : Gratuit

Embrassez le pouvoir cathartique du carnage structural et un très grand trébuchet avec Crush the Castle: Siege Master. L’objectif à chaque étape variera, mais l’essentiel est d’écraser une variété de structures élaborées.

Reigns: Game of Thrones

Reigns: Game of Thrones : 4,49 €

Reigns: Game of Thrones est l’héritier de la série multi-oscarisée Game of Thrones® de HBO® et de Reigns, le jeu culte développé par Nerial et Devolver Digital. Au travers des visions hallucinées de Mélisandre, vous pourrez vous asseoir sur le Trône de Fer sous les traits de Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et bien d’autres. Tous les coups sont permis pour devancer vos ennemis et obtenir le soutien précaire de vos prétendus alliés. Prenez le contrôle du fragile équilibre de Westeros pour vous maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l’hiver.

F1 Mobile Racing

F1 Mobile Racing : Gratuit

Construisez et personnalisez votre propre voiture de F1, ou affrontez vos adversaires avec l’une des 10 équipes de F1 officielles lors de duels multijoueurs haletants. Comprenant des circuits officiels de la saison 2018, dont le retour de Hockenheim en Allemagne, F1 Mobile Racing vous permettra de vous mesurer aux plus grands pilotes du monde, comme Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen ou encore Fernando Alonso.

SMASH PUCK

SMASH PUCK : 2,29 €

Smash Puck est le jeu qui résulte de la combinaison du billard, du flipper et du curling auquel on ajoute des aimants, des portails, des plates-formes mobiles et des champs de force!

Mirrors

Mirrors : 3,49 €

Miroirs est un jeu de puzzle réfléchissant la lumière inspiré par la méthode de la momie et de l’Egypte ancienne de réfléchir la lumière avec des miroirs.