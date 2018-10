Les Sims FreePlay se mettent à jour avec un mode AR

La version iOS du célèbre jeu The Sims FreePlay est mise à jour, et obtient le mode “réalité augmentée” tant attendu. Si vous avez un appareil compatible, vous pouvez maintenant voir les petits Sims directement sur la table ou sur votre canapé.

Les Sims FreePlay vous permet de créer vos propres Sims et d’interagir avec eux : concevez des maisons de rêve ou fournissez des résidences entièrement meublées à vos Sims, soignez les animaux, prenez soin des jardins, préparez des gâteaux et bien plus.

Le nouveau mode de réalité augmentée vous permet de jouer avec eux comme jamais auparavant. Voici toutes les nouveautés de cette version :

Emmenez vos Sims dans un espace de réalité augmentée avec la technologie de RA d’Apple, et utilisez cette caractéristique pour partager votre expérience avec un ami !

Créer votre propre jardin génial avec un tout nouvel événement en direct permettant de débloquer de nouveaux objets d’extérieur pour rendre le jardin de vos Sims plus luxuriant que jamais

Décorer votre espace avec des plantes, des pots de fleurs, des nichoirs et une somptueuse décoration aquatique, ou débloquer la récompense ultime : une maison Jardin génial !

Participer à l’événement de loisir Designer de mode et frimer avec de nouveaux styles d’automne grâce à des bas inédits pour vos Sims

Ajouter une grande variété de paires de bas colorés et à motifs aux tenues de vos Sims femmes, ou opter pour des bas transparents mettant en valeur leur couleur de peau et leurs tatouages

 

› Télécharger The Sims FreePlay gratuitement sur l’App Store