Apple s’excuse pour les comptes piratés en Chine

Apple s’est officiellement excusé pour la récente vague d’attaques de piratages informatiques qui ont touché plusieurs comptes en Chine.

Bien que tous les détails n’aient pas été fournis, Apple indique que les comptes affectés par l’attaque n’étaient pas protégés par une authentification à deux facteurs. Cela a permis aux cybercriminels de lancer une attaque de type phishing et de voler les informations d’identification des utilisateurs, via des e-mails et des liens fictifs. Une fois que les informations d’identification ont été volées, les criminels ont volé de l’argent en utilisant des applications comme Alipay, très utilisée en Chine pour les paiements électroniques.

Apple s’est excusé – « Nous nous excusons pour le désagrément causé à nos clients par de tels escroqueries par phishing » –, mais nous recommandons vivement à tous les utilisateurs d’activer l’authentification à deux facteurs pour mieux protéger leurs comptes.

Pour certains, ce sont aussi des excuses exagérées, car la plupart des comptes ont été volés en raison de la négligence des propriétaires légitimes, qui ont ouvert des courriels et cliqué sur des liens fictifs, créés spécifiquement par des pirates pour voler des informations d’identification.