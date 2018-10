Amazon présente le nouveau Kindle Paperwhite, enfin résistant à l’eau

Amazon lance le nouveau Kindle Paperwhite, lecteur de livre électronique qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, en plus de l’étanchéité tant attendue.

Le nouveau Kindle Paperwhite est le plus fin et le plus léger jamais conçu par Amazon. Son écran de 300 ppp vous permet de lire comme sur du papier imprimé, sans reflets, même à la lumière directe du soleil.

L’écran de 6 pouces est doté de la technologie E Ink Card et la technologie d’éclairage intégrée, optimisée pour la reproduction des caractères et 16 niveaux de gris. Les dimensions de l’appareil sont égales à 167 x 116 x 8,18 mm, pour un poids de 182 grammes pour la version Wi-Fi et de 191 grammes pour la version 4G. Également disponible en variantes de 8 et 32 ​​Go avec un stockage Cloud gratuit de tout le contenu Amazon.

Concernant l’autonomie, avec une seule recharge, la batterie dure jusqu’à six semaines (une demi-heure par jour avec le sans-fil désactivé et la luminosité réglée au niveau 13). La durée de vie de la batterie varie évidemment en fonction de la luminosité et de l’utilisation du réseau sans fil. Une charge complète prend environ 3 heures.

La grande nouveauté de ce Kindle Paperwhite 2018 est sa résistance à l’eau. Grâce à la certification IPX8, nous pouvons lire nos livres préférés dans la piscine ou dans la baignoire, sans craindre que le lecteur ne soit mouillé. Le Kindle Paperwhite offre un niveau de protection pouvant résister à une immersion accidentelle dans de l’eau douce jusqu’à 60 minutes à une profondeur de 2 mètres.

La lumière réglable intégrée vous permet de lire dans des environnements intérieurs et extérieurs, de jour comme de nuit. Pour la lecture, vous pouvez choisir parmi plus de 5,5 millions de titres, y compris les derniers best-sellers, des titres exclusivement pour Kindle et bien plus encore.

Si vous disposez d’une connexion Internet haut débit et d’un routeur sans fil à la maison, choisissez un Kindle avec connexion Wi-Fi. Le modèle Wi-Fi + 4G LTE utilise les mêmes signaux sans fil que les téléphones mobiles, mais sans contrat ni abonnement : Amazon paie pour la connectivité sans fil 4G LTE.

› Nouveau Kindle Paperwhite : 129,99 €

› Étui pour Kindle Paperwhite en cuir premium : 49,99 €

› Étui pour Kindle Paperwhite en cuir : 39,99 €

› Étui pour Kindle Paperwhite en tissu : 29,99 €