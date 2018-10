Huawei taquine Apple : le Mate 20 Pro peut recharger l’iPhone

Huawei a lancé un petit pic à Apple lors de la présentation des nouveaux Mate 20. En effet, les nouveaux smartphones de Huawei peuvent recharger l’iPhone sans fil.

Lors de la présentation du Mate 20 et Mate 20 Pro, Huawei a présenté les nouveaux systèmes de charge qui caractérisent ces deux smartphones Android. Il s’agit d’une charge rapide avec un câble atteignant 40W (capable de charger 70% de l’appareil en 30 minutes) et une charge rapide sans fil Qi de 15W, bien plus que ce qu’Apple propose ses iPhone à ce jour.

Mais la vraie blague ou attaque – tout dépend comment on prend la chose – était liée à la charge sans fil inversée. En fait, les nouveaux Mate 20 et Mate 20 Pro peuvent charger d’autres produits comme s’il s’agissait d’une base de chargement sans fil. Par conséquent, le circuit absorbe non seulement de l’énergie, mais le fournit également, ce qui fait des nouveaux smartphones Huawei des chargeurs sans fil pratiques pour les accessoires ou autres smartphones prenant en charge la norme Qi.

Une nouveauté vraiment intéressante et intrigante, qui a émerveillé de nombreux fans. Et justement lors de la présentation, Huawei a montré une diapositive décrivant le chargement d’un iPhone XS à l’aide du Mate 20 Pro.

Bien sûr, il s’agit d’une réelle provocation, qui vous fait tourner le nez aux fans d’Apple même si, objectivement, elle a été bien étudiée et certainement pas de mauvais goût. Ces petites provocations sont les bienvenues si elles conduisent à des résultats intéressants comme celui observé aujourd’hui sur le nouveau Mate.

› Mate 20 128 Go disponible à 799 €

› Mate 20 Pro 128 Go disponible à 999 €