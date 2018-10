Microsoft annonce une nouvelle importante pour Office Lens

Microsoft a annoncé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles dans l’application Office Lens pour iOS.

Office Lens est une application permettant de découper, d’améliorer et de rendre lisibles les tableaux blancs et les documents. Il peut également convertir des images en fichiers Word et PowerPoint modifiables.

L’application iOS comportera les “annotations textuelles”, une fonctionnalité déjà disponible sur Android depuis un certain temps. Fondamentalement, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs iOS d’annoter des photos en utilisant du texte de styles et de couleurs différentes après la numérisation à l’aide d’Office Lens.

La mise à jour sera disponible plus tard ce mois-ci sur l’App Store.