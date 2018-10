Jony Ive : le design et la dépendance au smartphone au centre d’une interview

Jony Ive a été interviewé par Vouge et parmi les sujets abordés figuraient la dépendance aux smartphones et la question de la conception de futurs produits.

Jony Ive est une pièce très importante sur l’échiquier d’Apple. C’est lui qui suit le plus et qui est responsable de la façon dont nous voyons et utilisons iOS. Il occupe actuellement le poste de CDO (responsable de la conception), il est également l’un des superviseurs de l’équipe de l’Humane Interface, en plus d’avoir redessiné en profondeur le restylage graphique d’iOS 7.

À l’occasion d’un événement très important lié à WIRED, il a été interviewée par Anna Wintour de Vogue sur plusieurs points différents et importants :

À la question concernant la dépendance au smartphone, il a répondu qu’il était merveilleux de rester en contact et que des problèmes ne pouvaient survenir que dans l’utilisation de la connexion à notre disposition.

Le CDO ajoute que pour Apple, il était impossible de prédire les conséquences d’un tel phénomène, mais admettait que c’était aussi un mérite – ou un démérite – si la dépendance au smartphone avait tellement augmenté parmi les utilisateurs ces dernières années.

L’interview s’est poursuivie et la journaliste a reproché à Ive le « culte du secret » chez Apple, évoquant à la fois les rumeurs qui avaient largement anticipé les nouveaux iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR, ou encore celles sur l’iPhone SE.

Jony Ive déclare que la bonne chose à faire est de définir les attentes lorsque l’entreprise est sûre qu’un produit arrivera sur le marché, pas avant. D’ajouter qu’il est préférable de faire profil bas jusqu’à ce que l’appareil prenne le chemin de « produit final ». Chose qui n’a pas été le cas pour l’AirPower, la station de charge Qi d’Apple, qui un an après son annonce, n’est toujours pas commercialisée.

Enfin, la dernière question portait sur le chemin d’Apple et surtout sur son travail riche en succès. Là encore, le responsable a avoué que si vous perdez le sentiment que ressent un enfant lorsqu’il est excité par ce qu’il fait et par les objectifs qu’il atteint, il est temps de faire autre chose.

Cependant, il explique avoir pour l’instant toujours cette belle flamme allumée et ne pense à rien d’autre. Il se veut enthousiaste à l’idée de passer de nombreuses années à diriger le secteur de la conception et à donner une nouvelle vie aux futures interfaces et produits.