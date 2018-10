Apple collabore avec Zimmer Biomet pour collecter de nouvelles données médicales avec l’Apple Watch

Apple s’est associé à Zimmer Biomet, un fabricant de dispositifs médicaux, pour collecter des données via l’Apple Watch afin d’améliorer les résultats et la récupération après une intervention chirurgicale à la hanche et au genou.

« Nous pensons que l’un des meilleurs moyens de responsabiliser les consommateurs consiste à leur donner le droit d’utiliser les informations et les activités relatives à la santé pour améliorer leurs soins », a déclaré Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple. « Nous sommes fiers de permettre aux patients ayant subi une intervention chirurgicale majeure au genou ou à la hanche de pouvoir utiliser leurs données et de les partager de manière transparente avec leur médecin, afin de leur permettre de bénéficier d’un meilleur processus de récupération, impossible en passant par de simples visites médicales. Avec l’iPhone et l’Apple Watch, nous pouvons connecter les consommateurs et leurs médecins de manière continue, avant et après la chirurgie. »

Apple et Zimmer Biomet tentent de recruter 10 000 personnes à l’étude. Les participants qui ne possèdent pas déjà une Apple Watch et qui sont acceptés dans le programme recevront un exemplaire pour la durée de l’étude.

Les établissements participant à l’étude clinique sont l’University of Utah Health, le Centre médical de l’Université de Rush, le Système de santé de l’Université de Pennsylvanie, l’Université Amd Emory d’orthopédie et Spine Hospital / Emory Healthcare. Ensuite, plusieurs hôpitaux des États-Unis participeront à l’étude.