La police américaine a appris à éviter la désactivation de Face ID

Si récemment, le FBI a forcé un suspect à déverrouiller son iPhone X avec Face ID, il est désormais conseillé aux forces de police de ne pas regarder l’iPhone en face pour éviter le blocage de la reconnaissance faciale.

Actuellement, iOS est programmé de manière à désactiver Face ID après cinq tentatives de déverrouillage infructueuses, renvoyant ainsi à la demande de code secret à saisir manuellement. Les organismes chargés de l’application de la loi veulent empêcher cela, car il est actuellement possible de forcer les personnes à déverrouiller un appareil via Face ID, mais elles ne disposent pas des mêmes pouvoirs pour entrer le code secret.

Comme le rapporte Motherboard, Elcomsoft, une société spécialisée dans la criminalistique, explique aux agents de police comment éviter d’activer l’identité faciale lors d’une perquisition, en leur enseignant à « ne pas regarder l’écran pour ne pas le laisser se produire ce qui est arrivé à Apple lors de la présentation de Face ID ».

Elcomsoft fait une référence à Craig Federighi qui, lors de la présentation de l’iPhone X et de Face ID, s’est retrouvé avec la reconnaissance faciale bloquée simplement parce que, dans les coulisses, l’appareil avait été manipulé par des personnes autres que le propriétaire légitime. Le système est ensuite entré en sécurité, forçant Federighi à saisir manuellement le mot de passe pour pouvoir déverrouiller l’iPhone lors de la présentation. La police veut éviter le même résultat, et Elcomsoft l’a expliqué lors de ses entretiens avec des responsables de l’application de la loi : « Le code d’authentification est requis après cinq tentatives infructueuses d’un visage. Ainsi, lorsque vous examinez le téléphone du suspect, l’enquêteur perd immédiatement l’une des cinq tentatives ».

Ensuite, il existe d’autres instructions plus spécifiques sur la manière d’éviter de désactiver Face ID lors de la première recherche, de sorte que vous puissiez toujours utiliser l’identifiant de visage à l’avenir et plus sereinement afin de mieux analyser l’iPhone du suspect.

Sans oublier qu’Apple permet à l’utilisateur de désactiver immédiatement l’identification du visage en maintenant les boutons Latéral et plus du volume enfoncés pendant quelques secondes, jusqu’à ce que l’écran d’arrêt apparaisse. Cet écran désactive immédiatement Face ID jusqu’à ce que le mot de passe de connexion soit entré manuellement.